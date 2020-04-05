الطقس اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأن تكون حركة الرياح ما بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب سيناء، والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات المساء والليل لسقوط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة، وتتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تتدفق بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتتكون وتؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة على جبال الحجر، كما أنه من المتوقع أن يتكون الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.