عمل "أمريكاني" بالسيارة ... إخلاء سبيل طالب بكفالة ببنها

قررت نيابة قسم بنها إخلاء سبيل طالب بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لقيامه لإحداثه ذعرًا فى منطقة "الفلل"، حيث سار بسيارته بسرعه فائقة، وقام بعمل حركات استعراضية "أمريكانى" بأحد ميادين المنطقة، ما تسبب فى وقوع تنك البنزين من سيارته، واشتعال النيران، وتسبب بحريق ودخان بالمنطقة، وسادت حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقى العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بلاغًا بوجود آثار دخان وحريق بميدان مكة بمنطقة الفلل بدائرة قسم ثان بنها، وبالانتقال والفحص تم ضبط المدعو "ع.ع" طالب، وتبين أنه قام بعمل "أمريكاني" بسيارته ما تسبب في سقوط تنك البنزين الخاص بها، وقام أحد أصدقائه بإشعال النيران بالبنزين، ما تسبب فى حريق ودخان بالمنطقة دون أي إصابات أو خسائر بشرية.. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بإخلاء سبيله بكفالة.