فيديو.. خالد الجندي: لا فائدة من الدعاء في هذه الحالة

قال الشيخ خالد الجندي إن القرآن الكريم مؤثر ويؤثر في الإنسان بشرط وجود القابل وهو القلب السليم، ولو القلب عنده صدود مفيش قرآن ولا توبة هتأثر فيه، "ولا يزيد الظالمين إلا خسارة".

وأضاف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" "بعض الدعاة بيزعل إن محدش بيسمعه كتير ولكن لو أنت النبي والقابل غير مستعد عند الناس"، "إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم لايؤمنون".. "الدعاء لو مطلعش من قلب سليم يبقى مفيش فائدة.. والصلاة لو ما اتصلتش من واحد خاضع وخاشع لله لن تؤثر.. وذكر الله ممكن ينزل على قلوب لا تطمئن".