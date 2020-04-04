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فيديو.. خالد الجندي: لا فائدة من الدعاء في هذه الحالة

الداعية يؤكد أن ذكر الله قد ينزل على قلوب ولا تطمئن

كتب:

نرمين عفيفي
05:52 م | السبت 04 أبريل 2020
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي إن القرآن الكريم مؤثر ويؤثر في الإنسان بشرط وجود القابل وهو القلب السليم، ولو القلب عنده صدود مفيش قرآن ولا توبة هتأثر فيه، "ولا يزيد الظالمين إلا خسارة".

وأضاف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" "بعض الدعاة بيزعل إن محدش بيسمعه كتير ولكن لو أنت النبي والقابل غير مستعد عند الناس"، "إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم لايؤمنون".. "الدعاء لو مطلعش من قلب سليم يبقى مفيش فائدة.. والصلاة لو ما اتصلتش من واحد خاضع وخاشع لله لن تؤثر.. وذكر الله ممكن ينزل على قلوب لا تطمئن". 