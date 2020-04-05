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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 5-4-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأحد 05 أبريل 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يحب مشاركة الآخرين في أدق تفاصيل حياته، كما أنه متعاون ودبلوماسي وكريم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تأمل في هدوء ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها، من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.