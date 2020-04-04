الجيش العراقي ينفي قيام قواته بإنزال جوي قرب الحدود مع السعودية

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، تنفيذ إنزال جوي قرب الحدود العراقية السعودية، واصفة نشر تلك الشائعات بـ "الهراء"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت القيادة في بيان: "تظهر بين الحين والآخر أخبار أو فيديوهات تحمل مواضيع مفبركة وغريبة بنفس الوقت وآخرها الفيديو الذي يتحدث عن إنزال قرب الحدود العراقية السعودية ومعلومات مسربة".

وأضافت قيادة العمليات أن "ما جاء في هذا الفيديو عبارة عن شائعات وقصص لا أساس لها من الصحة وأن ما جاء من تسريب معلومات من مكتب نائب قائد العمليات المشتركة أمر غير صحيح، ويعد نوعا من الهراء الذي لا يستحق الرد عليه، حيث أن جميع الأخبار التي يستوجب الإعلان عنها تتم من خلال خلية الإعلام الأمني بشكل مباشر".

وهددت القيادة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتحدث في الفيديو ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل أي خبر أمني وأن يؤخذ من المصادر الرسمية المخولة بذلك.