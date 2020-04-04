فصائل مسلحة في العراق تتوعد الولايات المتحدة

أصدرت ثمانية فصائل مسلحة في العراق، اليوم، بيانا مشتركا توعدت فيه باستهداف القوات الأمريكية، كما هاجمت رئيسي الجمهورية، برهم صالح، والحكومة المكلف، عدنان الزرفي.

وهددت الفصائل، وهي "عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب الإمام علي"، و"حركة الأوفياء"، وسرايا عاشوراء"، و"حركة جند الإمام"، و"سرايا الخراساني"، بتحويل "أرض العراق وسمائه إلى جحيم على القوات الأمريكية".

ودعت الفصائل، نواب البرلمان الداعمين للزرفي إلى الاعتذار والتراجع، من أجل إفشال "المؤامرة"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء العراق، في أواخر مارس الماضي، أنّ قصفا صاروخيا استهدف قاعدة "عين الأسد" غرب محافظة الأنبار.

ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية محلية، أنّ صاروخي "كاتيوشا" سقطا في منطقة المعمورة بقضاء هيت شرق القاعدة، دون الإعلان عن أي إصابات.