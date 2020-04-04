"مكافحة العدوى": ارتداء الأقنعة لا يقي دائما من الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة بدوي، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن الأبحاث والدراسات الجديدة، أثبتت أن فيروس كورونا، يمكن أن يبقى في الهواء لمدة ساعتين، مشيرةً إلى أن مسافة التباعد المجتمعي، أصبحت مترين.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الفيروس قد يمنح وقاية زائفة، وإذا ارتدى الشخص القناع، ولم يحافظ على مسافة التمرين، قد ينتقل الفيروس، ويجب أن نرتدي الأقنعة في الأماكن المزدحمة".

وتابعت: أن مركز منع العدوى الأمريكي، أكد أنه في الإمكان استخدام الأقنعة المصنوعة من قماش على طبقتين، حيث أنها تستطيع حجب 50% و60% من ذرات الفيروس، ومن ثم فإن ارتدائها لا يعفي من ضرورة الحفاظ على المسافة مترين على الأقل.