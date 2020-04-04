صحيفة بريطانية: ظهور أعراض الإصابة بكورونا على خطيبة جونسون الحامل

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ظهرت على خطيبة رئيس الوزراء بوريس جونسون، كاري سيموندز الحامل.

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أمس، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أنه يعاني من أعراض خفيفة، بينها ارتفاع حرارته، لافتا إلى أنه سيبقى بالحجر الصحي.

وقال جونسون، في رسالة فيديو نشرها على تويتر: "على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقد قمت بعزلة مدتها 7 أيام، للأسف ما زلت أعاني من أعراض، وهي أعراض بسيطة، ولا تزال حرارتي مرتفعة".

وأضاف جونسون: "بناء على نصيحة الحكومة، يجب أن أواصل عزلتي حتى تنتهي هذه الأعراض".

كان جونسون أعلن، الأسبوع الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

ودعا جونسون البريطانيين إلى الالتزام بقواعد البقاء في المنزل ما لم يكن من الضروري الخروج، وقال: "لقد بذلت هذه الدولة جهدا كبيرا، وتضحية كبيرة، أثرت بشكل جيد للغاية في تأخير انتشار الفيروس".

وأعلنت بريطانيا أنها سجلت الجمعة 34192 إصابة بفيروس كورونا، و2926 حالة وفاة، وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة.