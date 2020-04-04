"النجف" العراقية تنفي إصابة محافظها بكورونا

أصدرت محافظة النجف العراقية، بيانا، بشأن إصابة محافظ المدينة لؤي الياسري بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، نافية الإصابة، بعد إجراء الفحص الطبي.

وقال مكتب الياسري في بيان: "نود أن نلفت انتباه المواطنين الكرام، إلى عدم صحة إصابة السيد لؤي الياسري محافظ النجف الأشرف، بفيروس كورونا بعد اخذ العينة واجراء الفحص الطبي له من قبل دائرة صحة النجف"، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وتناولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن محافظ النجف لؤي الياسري أُصيب ب‍كورونا المستجد.

الصحة العراقية: مجموع الإصابات بالوباء بلغ 878

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن إصابة 58 حالة بكورونا في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة العراقية في بيان، أن "الوفيات بلغت حالتين في البصرة والكرخ"، مؤكدة أنه "تم تسجيل 33 حالة شفاء تام

وتابعت الوزارة العراقية قائلة، إن "مجموع الإصابات بلغت 878، ومجموع الوفيات 56، فيما بلغت مجموع حالات الشفاء 259".