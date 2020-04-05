بتقنية 360 درجة.. جولات افتراضية مجانا داخل متاحف دبي خلال الحظر

وسط الإجراءات الوقائية التي تتخذها مدينة دبي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من إغلاق مؤقت لوجهاتها التراثية والثقافية، حرصت على إتاحة الفرصة، أمام الجمهور لمشاهدة أبرز متاحفها، عن طريق التقنيات الحديثة.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتمضية الوقت، خلال فترة التباعد الاجتماعي، حان الوقت للقيام برحلة رقمية، إلى أحد متاحف دبي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إطلاق جولات تفاعلية بالكامل، بزاوية 360 درجة عبر الإنترنت، التي تتيح لك، استكشاف المواقع التراثية والثقافية عن بعد، داخل المدينة.

ويوفر موقع "دبي 360"، جولات افتراضية بزوايا فريدة، إذ يتيح الموقع إمكانية رؤية مشاهد بانورامية من الأعلى للمقتنيات التراثية والتاريخية الساحرة، من خلال مجموعة كبيرة من الصور البانورامية مكتملة الزوايا، ومقاطع الفيديو التفاعلية.

وتستعرض "الوطن"، أبرز متاحف دبي المتوفرة بجولات افتراضية، عبر موقع "دبي 360".

متحف دبي

يعرض متحف دبي، الذي يعرف كذلك باسم "حصن الفهيدي"، تاريخ إمارة دبي وتفاصيل مسيرتها الحضارية الفريدة والخاصة.

ويمكنك الاستمتاع بجولة افتراضي داخل المتحف عبر الرابط: https://www.dubai360.com/scene/261-dubai-museum-07-souk-1950/en.

متحف الاتحاد

ويركز متحف الاتحاد في جميرا، على تعريف الزوار بقصة تأسيس دولة الإمارات، ويحتفي بمسيرة مؤسسيها.

ويمكنك الاستمتاع بجولة افتراضية عبر الرابط: https://www.dubai360.com/scene/4316-014-etihad-museum-central-area/ar.

متحف المسكوكات

ويقع متحف المسكوكات بحي الفهيدي، ويعرض مسكوكات نقدية، تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، ويمكنك الاستماع بجولة افتراضية داخل المتحف والتعرف إلى العملات النقدية التي كانت متداولة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط عبر الرابط: https://dubai360.com/scene/1727-coins-museum-entrance-outside/ar.

متحف نايف

يقع متحف نايف بمنطقة ديرة في قلعة نايف، ويعرض تاريخ الشرطة والخدمات الأمنية في إمارة دبي نماذج متعددة لأزياء الشرطة والأسحلة التي كانت تُستخدم، وتستطيع الاستمتاع بجولة افتراضية عبر الرابط: https://www.dubai360.com/scene/1723-al-naif-museum-main-hall/en.

مجلس غرفة أم الشيف

يعرض "مجلس غرفة أم الشيف" الأثاث والأدوات والأواني التراثية الخاصة بالمجلس الإماراتي التقليدي، ويُعد بمثابة صرح تاريخي تراثي خاص، إذ أُسس عام 1955 كمصيف للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في منطقة جميرا، وتستطيع أخذ جولة افتراضية عبر الرابط: https://www.dubai360.com/scene/1745-majlis-ghorfat-umm-al-sheif-majils-upstairs/en.