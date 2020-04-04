قانون "صندوق تحيا مصر".. مقترح وفدي لتنظيم تبرع المواطنين وفق دخلهم

كشف المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون، بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وأكد أبوشقة لـ"الوطن"، أنه سينتهى منه خلال أيام قليلة، وسيتقدم به لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره بشكل عاجل، بهدف تفعيل المشاركة الشعبية في الأزمة الراهنة، وتركيز الجهود المحتمعية في قناة شرعية واحدة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف: أن القانون سينظم تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، على أن يتبرع من يزيد راتبه عن 5 ألاف جنيه، بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه، بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه، بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه، يتبرع بـ20%.

وشدد أبوشقة، على ضرورة تكاتف الجميع خلف الدولة لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر، مؤكدا أن فتح باب التبرعات للمواطنين، جاء إسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات.