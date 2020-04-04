"الفلاحين" تطالب الحكومة بإنشاء صندوق تكافل زراعي للتعويض بسبب كورونا

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، في كل دول العالم، في ظل أزمة كورونا، يتسارع رجال الأعمال وكبار المستثمرين لدعم بلادهم، ودعم صغار المنتجين إلا في مصر، لافتًا إلى أن وزير الزراعة، اجتمع مع المصدرين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعه بمجلس النواب، لدعم المصدرين للحاصلات الزراعية.

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن من يحتاج الدعم هم الفلاحين وليس كبار رجال الأعمال، وذلك لإزالة الحواجز التي تعرقل طريقهم لتصدير منتجاتهم، والحصول على حقوقهم في ظل كثرة الإجراءات.

وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بمراجعة شاملة لعمليات الدعم، الذي لا يستفيد منها القطاع الزراعي ولا الفلاحين، مؤكدًا على أهمية الدعم النقدي للفلاحين، وإنشاء صندوق تكافل زراعي، لتعويض الفلاحين عن الخسائر، التي ستلحق بهم، نتيجة تفشي وباء كورونا.