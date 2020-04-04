بسبب كورونا.. حبس رجل أعمال حول شركته من بيع أغذية للتجارة في الكمامات مجهولة المصدر

قررت النيابة، حبس رجل أعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بمنطقة النزهة في القاهرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم استغل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا، وغير نشاط شركته، من الاتجار بالمواد الغذائية، إلى تجارة المستلزمات الطبية.

وتبين أنه روج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على مالك شركة مواد غذائية بالقاهرة، لتغييره نشاط الشركة، لتصنيع وتخزين المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر"، وتسويقها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تغيير مالك شركة تسويق مواد غذائية نشاط الشركة، من الاتجار بالمواد الغذائية، إلى تصنيع وتخزين كميات كبيرة من مواد المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وتسويقها على صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وضبط المتهم، وعثر بداخل الشركة المشار إليها على 34 كرتونة بها زجاجات كحول ومواد مطهرة و9 كرتونة قفاز طبي، 52 ماسكا طبي كمامة و4 كرتونة بها علب التغليف ومبلغ مالي جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.