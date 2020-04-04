لخلافات الجيرة.. مصرع فتاة وإصابة شقيقتها فى مشاجرة بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيبت شقيقتها، فى مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية، لخلافات الجيرة، بعرب مطير بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية برصول بلاغ لمركز شرطة البداية من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بعرب مطير بقرية الكوم الأحمر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف، تم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع المشاجرة بين محمد عبدالحفيظ وجيرانه، بسبب خلافات ومشادات كلامية قام على إثرها بإطلاق النار على جيرانه.

نجم عن المشاجرة مصرع رئيسة محمد عبدالرحمن سيد، 17 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف النيابة، وإصابة شقيقتها، 28 سنة، وجرى نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم إلقاء القبض على المتهم، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.