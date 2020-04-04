"أبو شقة" يتبرع بمعاشه القضائي لـ"صندوق تحيا مصر" لمواجهة كورونا

كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشاركة حزب الوفد في إجراءات مجابهة فيروس كورونا المتسجد.

وقال أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن دور الأحزاب الوقوف بجوار الدولة في الأزمات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت باقصى ما يمكن في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنها أزمة عالمية، وتهدد بكارثة كونية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لمجابهة الخطر.

وأشار إلى أن حزب الوفد، أعلن أنه سيقف مع المواطن المصري، سواء اللجنة المركزية أو لجان المحافظات، واللجان النوعية، مشددًا على تكاتف الجميع، وقيامهم بتطهير وتعقيم عدد من المناطق.

وأكد أبوشقة، أن القانون رقم 137 لعام 1958 تناول مسألة الأمراض المعدية، وينظم الاجراءات التي تتبع لمواجهة هذه الأمراض، شاملة الحق في العزل، وتحديد الإقامة لحماية المريض والحيلولة دون انتقال العدوى لغيره.

وقدم أبوشقة، الشكر للإعلام، على دوره التوعوي، ونقل التعليمات للمواطنين للحماية من الفيروس.

وشدد أبوشقة، على أهمية المساهمة الاجتماعية للوقاية من الفيروس، مقترحًا أن يتم خصم 10% من الرواتب التي تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وأعلن أبوشقة، تبرعه عن معاشه القضائي، الذي يصل لـ10 آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر، كمشاركة منه لإجراءات مجابهة فيروس كورونا.