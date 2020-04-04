حملات أمنية بالأسواق في القاهرة لضبط جرائم الغش ومستغلي أزمة كورونا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، شن حملاتها التموينية المكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري، وضبط مستغلي أزمة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 123 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، لحيازته 3.524 طن "تمور"، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، و3 أطنان "برغل"، معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة، و3.132 طن "زيت زيتون"، معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وضبط 2400 كيلو جرام "عدس"، معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 5300 عبوة "شاي" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى صاحب مصنع تغذية، لإتجاره في المستلزمات الطبية بدون تصريح، وكمية نصف طن من ياميش رمضان، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.