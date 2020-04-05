أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الفاكهة في الأسواق، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أبريل كالتالي:

الخوخ

وصل سعر كيلوجرام الخوخ إلى 12 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة

وصل سعر كيلوجرام الفراولة من 12 إلى 15 جنيهًا.

التفاح البلدي

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 22 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 32 جنيها.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 7 جنيهات.

الموز

يختلف سعر الموز في الأسواق إذ يتراوح من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلوجرام.