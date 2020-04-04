الأعلى للمستشفيات الجامعية: 413 مسحة للعاملين بمعهد الأورام سلبية

قال الدكتورحسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن إصابة أطباء ومرضين بالمعهد القومي للأورام، هو ضريبة يدفعها الطواقم الطبية، للواقفين على الصف الأول لحماية المواطنين، وهذه الإصابة، حدثت وإثرها تمت بعض الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأقسام الداخلية بمعهد الأورام، لم تتوقف عن تقديم الخدمة لـ60 مريض، المتواجد داخل المعهد، مؤكدا على أن الفريق الطبي بالمعهد القومي، أخذ مسحات منهم، ونتائجهم سلبية جميعا، باستثناء الـ17 مصاب، بالإضافة لسلبية تحاليل الـ60 مريض.

وتابع عبدالغفار، أنه جرى أخذ أكثر من 413 مسحة لكل الفريق العامل بالمعهد القومي، من أصل عدد يزيد عن 1000 شخص، بداية من عامل الاستقبال لعميد المعهد.