فيديو.. محافظ الإسماعيلية يروي تفاصيل عزل عزبة أبوربيع

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه جرى منع التجمعات في الحدائق والمتنزهات، وشعب الإسماعيلية ملتزم بالتعليمات الاحترازية لفيروس كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام والحرص والإجراءات الإحترازية "اللي مالهوش عمل ضروري يستمر في بيته".

وأضاف بشارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عزبة أبوربيع، جرى اكتشاف حالتين مصابتين بكورونا إيجابيتين، هما رجل وزوجته، يوم الخميس.

وتابع بشارة، أن العزبة بها 149 فرد بـ11 منزل معظمهم أقارب، وبالتقصي جرى اكتشاف أن الزوج يعمل في مطعم، وجرى إغلاق المطعم، وإغلاق صحي للقرية يوم الجمعة صباحا، والأطقم الصحية تتابع القرية على مدار 24 ساعة.

واستكمل بشارة، أنه جرى إمداد العزبة بكراتين غذائية مواد جافة، وكل احتياجتهم يجري توفيرها لهم.