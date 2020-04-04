المستشفيات الجامعية: إقالة مدير معهد الأورام غير صحيح.. والتحقيق مستمر

نفي الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، ما تردد حول ارتفاع أرقام المصابين بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام بفيروس كورونا إلى 26، موضحًا أن عدد الإصابات فقط هو 17 حالة بدأت منذ يوم 23 مارس، مع ظهور أعراض المرض على أحد الزملاء وتم إجراء مسحة له في مستشفى الحميات وثبتت إيجابية تحاليله بعد يومين.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه في أعقاب ذلك أخذت مسحة من عدد 42 من المخالطين وثبتت إيجابية تحاليل تسعة منهم، وفي أعقاب يومين آخرين ظهرت أعراض على آخرين بعد إصابة أحد افراد الطاقم الطبي، لتبلغ إجمالي المسحات التي تم أخذها 72 مسحة ثبت طول هذه الفترة إصابة 17 فقط المعلن عنهم ولم يزد العدد كما تردد.

وتابع : "لدينا 60 مريضا نقدم لهم الرعاية في المعهد وكان هناك اشتباه في 6 منهم، وبإجراء التحاليل لهم ثبتت سلبية عيناتهم"، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية تم تقليلها منذ بداية الأزمة بظهور فيروس "كورونا" في مصر بنسبة 70%، وأصبحت قاصرة على العمليات الحرجة فقط، كاشفا أن مستشفى هرمل ظهرت بها الحالات منذ 23 مارس وليس الآن.

وحول مسؤولية الإهمال في المعهد، قال عبد الغفار "هناك لجنة تحقق في الأمر ومدى تطبيق الإدارة للمعايير الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، وبالتالي إقالة مدير المعهد ليست صحيحة قبل أن تنتهي التحقيقات التي بدأت فيها اللجنة التي تم تشكيلها اليوم".