عاجل.. ترامب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "سنقدم المزيد من الدعم لمساعدة نيويورك لمواجهة وباء كورونا".

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفى اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، "نتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا".

وتابع ترامب: "على وسائل الإعلام التوقف عن الشائعات وإثارة خوف المواطنيين".

ولفت ترامب، إلى أنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة، قائلا: "نعمل على تأمين أجهزة تنفس صناعي لكل الولايات".

وأشار ترامب، إلى أن كورونا انتشر في لويزيانا بشكل متسارع للغاية، قائلا: "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد".