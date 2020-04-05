مطار مرسي علم يستعد لاستقبال ثاني رحلات المصريين العالقين بأمريكا

يستعد مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال ثاني رحلات مصر الطيران، صباح اليوم الأحد، لإجلاء المصريين العالقين من أمريكا، وذلك بعد وصول أول رحلة طيران يوم الجمعة الماضي، على متنها 275 من الركاب المصريين، و18 طفلا، وجرى نقلهم إلى أحد فنادق مرسى علم، تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأكد مصدر ملاحي لـ"الوطن"، على إقلاع طائرة المصريين العالقين في من مطار واشنطن، في طريقها للهبوط في مطار مرسى علم الدولي، ومن المتوقع وصولها بعد قليل.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحا للصحفيين، على استعداد إدارة الطب الوقائي، حيث جرى تجهيز طاقم التعقيم للفحص الطبي، لجميع الركاب وطاقم الطائرة، وتعقيم الطائرة بالكامل، فور هبوطها أرض مطار مرسى علم الدولي.

وأوضح أنه جرى تجهيز طاقم طبي مدرب، وسيجري أخذ عينات من الركاب، وطاقم الطائرة لتحليلها، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مؤكدًا حجز جميع الركاب لمدة 14 يوما، في أـحد الفنادق السياحية، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحة البحر الأحمر، أن المصريين العائدين من أمريكا، سيخضعوا للحجر الصحي 14 يوم، طول فترة الإقامة بالفندق السياحي، بمعرفة طاقم طبي مخصص لهم، وعزلهم عن بعض، كلا بمقر غرفته، لا يفارقها، ويجري توصيل المأكولات والمشروبات للغرف، وذلك تحت إشراف طبي كامل، ويجري متابعتهم، وقياس الحرارة بصفة يومية صباحا ومساء، وعمل جميع التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة، حتى يجري الاطمئنان على خلوهم من أى إصابات بكورونا.