فودافون تكشف تفاصيل مبادرتها ضد كورونا: تبرع فوري بـ10 ملايين جنيه

كشفت نها سعد مديرة الاتصالات والعلاقات الخارجية بفودافون مصر، تفاصيل مبادرة فودافون، من أجل دعم الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن فودافون زادت سعة الإنترنت المنزلية، ودعمت مبادرة خليك في البيت، بتقديم كل الخدمات عبر تطبيقها "أنا فودافون".

وأوضحت، أن الشركة أطلقت حملة توعية لكل عملاء فودافون، تشجع خلالها العملاء على إرسال رسائل توعية لأرقام فودافون مجانًا، مشيرة إلى أن الشركة، ستدفع 1 جنيه تبرع، مقابل كل رسالة توعوية، تحتوي على تعليمات وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن فودافون، وضعت 10 ملايين جنيه، تحت تصرف وزارة الصحة كتبرع فوري، لتجهيز مستشفيات العزل، مشيدة بالتنظيم والاهتمام بالتفاصيل الموجود بوزارة الصحة.