فيديو.. تصفيق واحتفاء شعبي لطبيب عائد من الحجر الصحي بأسوان

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو من مدينة أسوان، حيث خرج الأهالي من شرفاتهم، من أجل أداء التحية لأحد الأطباء العائدين في الحجر الصحي، أثناء عودته إلى منزله، وذلك في برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وظهر الأهالي في الفيديو، وهم يصطفون في شرف منازلهم ويصفقون بحرارة بالغة للطبيب العائد إلى منزله، بجانب التصفير، فيما وقف الطبيب في الشارع رافعًا يده لرد التحية، وهتف المواطنين: "يا دكتور.. حمد لله على السلامة".

وصفقت الإعلامية على الهواء في البرنامج، وقالت: "هي تحية مني للأطقم الطبية في مصر والعالم العربي، وجيش مصر الأبيض، الذي يقف في خط الدفاع الأول، يدافع عن المصريين، ويصد وباء فيروس كورونا".