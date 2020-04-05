المستشفيات الجامعية: لدينا 35 ألف سرير.. ونتعاون مع الصحة ضد كورونا

قال الدكتورحسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مصر بها 113 مستشفى بأكثر من 35 ألف سرير.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصبح جائحة كانت هناك خطة أعدتها الدولة المصرية لمنع الانتشار، بداية من اليوم الأول لظهور الفيروس في مصر إلى انتهاء الأزمة.

وتابع، أن المرحلة الأولى من المرض كانت تشتمل على تعامل وزارة الصحة مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض أو المؤكدة، حيث جرى تخصيص 27 مستشفى على مستوى الجمهورية، وفي نفس الوقت تتعامل المسشتفيات الجامعية مع الحالات التي تتعامل مع الأمراض الأخرى.

وأردف، أنه في المرحلة الأولى أيضًا، كانت الطواقم الطبية في المسشتفيات الجامعية تتكامل مع الزملاء في مستشفيات وزارة الصحة، بالعمل في مستشفيات العزل: "بعد انتشار المرض فعلنا المرحلة الثانية من العزل، وهي أن يكون هناك أقسام أو مستشفيات جامعية مستقلة للتعامل مع المرض، على غرار ما حدث في جامعات عين شمس، القاهرة، أسيوط، والإسكندرية، مستشفيات خصصت وجاهزة ومستعدة عندما تعلن وزارة الصحة عن بداية العمل".