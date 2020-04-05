عبدالغفار: نتائج تحقيقات واقعة معهد الأورام ستظهر في أقل من يومين

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المعهد القومي للأورام، التزم باحتياطات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "هذا الالتزام لا يعني أنه لن يكون هناك إصابات، أوروبا وأمريكا أصيبا بالفيروس، ونفعل ما يمليه عليه الواجب".

وتابع: أنه جرى فتح التحقيق في إصابة بعض أفراد الطاقم الطبي بالمعهد، لأنه كان واجبًا ان تتأكد إدارة المعهد، أنها لم تخطئ، وان ما يتخذ من معايير تتماشى مع دول العالم.

وأكد عبدالغفار، أن المسشتفيات ستظل تعمل، لأن دورها هو اكتشاف المرض وعلاجه، وذلك ردًا على إحدى أفراد طاقم العمل بالمعهد، الذي طالب بإغلاقه بسبب اكتشاف بعض الحالات المصابة: "سنتخذ الإجراءات التي تقررها منظمة الصحة العالمية، للتعامل مع المرض، وعلاجه اللي مش من ضمنها إن المستشفيات".

ولفت، إلى أن التحقيقات تتم من خلال لجان فنية في مكافحة العدوى، والترصد ليسوا من بين العاملين في المعهد، بشكل مباشر، لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات تطابق الإرشادات العالمية: "التحقيقات ستنتهي في أقل من 48 ساعة".