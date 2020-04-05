برلماني للمواطنين: "أقعد في البيت بدل ما تقعد على جهاز تنفس بالمستشفى"

قال اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، إن حظر التجوال الجزئي، كان له مردود إيجابي كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا في الوقت ذاته، أن تطبيق الحظر الكامل إذا تم، سيكون له تبعيات مدمرة على الاقتصاد المصري.

وأضاف "محروس"، ، خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك مواطنين لم يستوعبوا إلى الآن قرارات الدولة والحكومة، وخطورة المرحلة التي تشهدها مصر والعالم كافة، هناك مسؤولين كثر أيضا، ليسوا مدركين، ويعملون كما لو كانوا موظفين، مؤكدًا أن تداعيات الحظر الشامل خطيرة جدا على الاقتصاد والدولة المصرية، وستنعكس على المواطن المصري الذى لا يلتزم الآن، بالحظر الجزئي.

وتابع: "أقول للمواطن المصري، لو فضل الشعب على عدم الوعى.. أقعد فى بيتك النهاردة بدل ما تقعد في المستشفى ويتركب ليك جهاز تنفس صناعي"، مؤكدًا أن هدف كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة، إحداث خلخلة للتجمعات، لافتا إلى أن هناك جهات كثيرة، لم تطبق تعليمات رئيس مجلس الوزراء، في إطار مواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية تجاه مصر الآن.