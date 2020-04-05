"اعتذار ووعد بلقاء".. صلاح فايز ودع أصدقائه قبل وفاته بـ5 أيام

توفى منذ قليل، الشاعر الكبير صلاح فايز، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد وعكة صحية تعرض لها منذ أيام.

كان صلاح فايز، ودع أصدقائه قبل وفاته بأيام قليلة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك، حيث كتب لهم: "اعتذار ووعد بلقاء قريب، اعتذر لأصدقاء الصفحة الأعزاء عن اضطرارى للتوقف مؤقتا عن مداومة التواصل اليومى معكم، للظروف التى تمر بها البلاد حاليا، بسبب هذه الكورونا اللعينة، علاوة على ظروف مرضي شخصيا، وحتى تنقشع سحب الغُمّة، وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعى بإذن الله.. أعدكم بالعودة الحميدة والمثمرة، لكم مني أحلى المنى بتمام الصحة والعافية وإلى اللقاء".

كان الراحل، قدم خلال مسيرته عدد وافر من الأغنيات، التى تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء المصري والعربي، أمثال شادية وصباح وعبدالحليم حافظ ومحمد فوزي.