صفية مصطفى أمين: تبرعنا بمبلغ 12 مليون جنيه لمواجهة كورونا

قالت صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الراحل مصطفى أمين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصطفى وعلي أمين الخيرية"، يجب على المجتمع المدني، المشاركة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن مجلس أمناء المؤسسة تبرع بمبلغ 12 مليون جنيه، لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة اليومية، التي تعاني من آثار كورونا، بواقع 1000 جنيه لكل أسرة، أي 5 آلاف أسرة.

وأضافت "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الجزء الآخر، يجري توزيعه كل عام، في هذا التوقيت بمناسبة ذكرى رحيل مصطفى وعلي أمين، وتقديم أجهزة للمستشفيات الحكومية، مثلاً في مستشفى قنا العام، جرى تقديم 5 أجهزة غسيل كلوي، منيا القمح بمحافظة الشرقية، البحيرة، ونحاول المشاركة قدر الإمكان.

وتابعت: أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة، يجري العمل مع وزارة القوى العاملة من خلال الكشوفات الموجودة لديها، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجرى الوصول الآن لـ800 أسرة، وجرى عمل بروتوكول مع البريد، للتوزيع في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، أنه يجري تلقي طلبات من الأشخاص بالعمليات، الذين يحتاجون طرف صناعي، وكراسي متحركة كهربائية، ويجري التحقق من الطلبات ودراسة حالته، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالطلبة، تكملة لمسيرة مصطفى أمين من خلال دفع المصاريف الدراسية.