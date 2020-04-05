وزير الإعلام: لا نتفاجأ بزيادة إصابات كورونا.. والحظر الكلي أمر وارد

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن مصر ما زالت في حد الأمان، بعدد المصابين بفيروس كورونا، وأن تخطي العدد رقم الألف حالة، لا يعنى الدخول في دائرة الخطورة، موضحا أن المقياس يكون بمنحنى تصاعدي للحالات وليس بالرقم.

وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر وصلت لهذا العدد من المصابين بعد فترة طويلة، وأن الحكومة الآن، في حالة ترقب، وبدون تعاون المواطنين، من الممكن أن تصل مصر لمرحلة خطر، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع إصابات فيروس كورونا حال تطبيقها، تتضمن إجراءات جديدة، منها زيادة ساعات حظر التجوال، وتجهيز مستشفيات جامعية وخاصة.

وطمـأن المواطنين، بعد تخطي عدد الحالات الألف حالة قائلا: "احنا مبنتفاجئش وعاملين حسابنا خطوة بخطوة، في مواجهة إصابات كورونا، هيبقى في جزء من المستشفيات الجامعية مشاركة في علاج المصابين، خلال المرحلة الثالثة، حال الوصول لها، وهيبقى في مستشفيات للقطاع الخاص مشاركة، لأن مستشفيات وزارة الصحة لوحدها لن تكفي".

وشدد وزير الإعلام، على أن الحظر الكلي وارد، لكن ونحن في الحظر الجزئي، حدثت خسائر اقتصادية كبيرة، بينما في الحظر الكلي سيكون الاقتصاد صفر، مضيفا "احنا عاملين خطة مرتبطة بإجراءات تصاعدية ماشيين فيها ولو الناس تعاونت معانا هنعدى على خير والحكومة جاهزة بخططها واحنا بنذاكر حالات الدول الاخرى شكلها إيه".