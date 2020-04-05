نجدة الطفل: أبلغنا عن سيدة كسرت قدم ابنتها

قال الدكتور صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن الخط رصد استغاثة سيدة لنجدة طفلة، اعتدت عليها والدتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc": "أخطرنا الأمين العام عادل عشماوي، ووجه إننا نتواصل مع مكتب النائب العام وحماية الطفل، وجرى التواصل مع المستشار رئيس نيابة إمبابة، واتصل بقسم شرطة إمبابة، ونزلوا على الفور، وجرى القبض على الأم وزوجها".

وتابع: "تصرفات الأم غير مفهومة، واعترفت بالواقعة، وقالت إنها أوقات تبقى كويسة، وفجأة تلاقي نفسها عايزة تموت بنتها وتضربها، والبنت عندها حروق في الوجه، وأما سألناها الحروق في الوجه من إيه، قالت الببرونة كانت ساخنة، لكن الأب قال إنها لسعتها بملعقة ساخنة"، مشيرا إلى أن البنت لم تتجاوز 9 أشهر.

وأوضح أن النيابة أصدرت قرارا بحبس الأم، وحجز الأب لصباح باكر، لعرضه على النيابة، و"هيتعمله تحليل مخدرات، والطفلة وأخوها الكبير عنده سنة ونصف، في إحدى دور الرعاية".

وأشار: "جروح البنت سطحية وراحت، لكن عندها كسر في الركبة اليمنى، لأنها كانت بتعيط، ووالدتها رمتها على الأرض، وهنعرض البنت وأخوها على الطب الشرعي وهنكشف عليهم في مركز متخصص".