عاجل.. حاملة الطائرات الأميركية "USS" هاري ترومان تغادر الشرق الأوسط

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" هاري ترومان، الشرق الأوسط، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكانت البحرية الأمريكية، أفادت بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "USS Theodore Roosevelt" إلى 155 حالة.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان نشرته السبت: "حتى اليوم تم خضوع 44% من أفراد طاقم USS Theodore Roosevelt لفحوص خاصة بـCOVID-19، وتم رصد 155 نتيجة إيجابية".

وأضافت في البيان أن 1548 عسكريا، من أصل 5000 فرد في طاقم السفينة، تم إنزالهم إلى الشاطئ، بينما لم يتم نقل أي مصاب إلى المستشفى.