وزير الإعلام: عودة العمل بقطاع البناء مرهون بإجراءات صحية مشددة

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على عودة 4 ملايين عامل في قطاع التشييد للعمل، في ظل دعوة الدولة للتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يوجد تناقض، لأن نزول قطاع التشييد له إجراءات معينة والحرص على ذلك، كما أن عجلة الاقتصاد لابد أن تستمر، بصورة أو بأخرى، حتى لا نعود للخلف كثيرا.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن استمرار عجلة الاقتصاد مهم، حتى يتسنى لنا الاستمرار في توفير خطط الدولة الاحترازية، وإنفاذها بالشكل المناسب، وحتى يكون بوسعنا علاج المصابين.

وعن أليات الدولة للعاملين في قطاع التشييد والبناء في ظل الاجراءات الاحترازية لسلامتهم، قال الوزير: "الاجراءات لها درجات، فكبار السن وأصحاب الأمراض، لن يشاركوا في عودة قطاع البناء والتشييد للعمل، وسيكون العمل أشبه بالمعسكرات المؤقتة، وفقا لشروط صحية".

وتابع: "سيكون هناك مبيت للعاملين في هذا القطاع، وستشملهم الرعاية عبر الألف سيارة متنقلة، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة حالة العاملين الصحية، باستمرار بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد قدر المستطاع".