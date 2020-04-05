هجوم على أردوغان بعد استيلائه على أجهزة تنفس صناعي موجهة لإسبانيا

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب استيلاء الحكومة التركية على طائرة محملة بأجهزة تنفس صناعي، في طريقها من الصين لإسبانيا عبر المطارات التركية، "شعار هذه المرحلة أخطف وأجري الآن"، وأن ما حدث من الحكومة التركية، يعكس مدى القبح والقرصنة والندالة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "Ten"، أن مصر تقدم درس للعالم أجمع أن الأزمات تفرز الرجال، بمساعدتها للدول الصديقة لمواجهة أزمة كورونا، بينما تركيا، تشن القرصنة على منتجات غيرها، "أردوغان زعيم عصابة وحرامي تاريخي يسجل لتركيا عار في كتب التاريخ".

وتابع: "هذا السطو غير مسبوق، وسرقة في وضح النهار، ما يقوم به أردوغان وعصابته، عار على تركيا، وهذه قرصنة وسطو دولة وليس أفراد".