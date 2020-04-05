"غور يالا".. راندة البحيري تحتد على أحد متابعيها بسبب "ساويرس"

احتدت الفنانة راندة البحيري، على أحد متابعيها، على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، بعد أن ترك لها تعليق: "تصدقي إني غلطان إني عملت لواحدة زيك فولو"، حيث ردت عليه: "غور يالا".

وكانت البحيري، نشرت شكر لعائلة ساويرس، لتبرعهم بـ100 مليون جنيه، لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دعا المعلق للهجوم عليها.

كما انفعلت راندا، على متابعة لها، بعد انتقادها على نفس البوست، حيث قالت: "ليش الفلوس هذه ما طلعت للفقراء من قبل كورونا، وهم بياكلوا من الزبالة؟"، لترد عليها البحيري قائلة: "أنت مين حضرتك؟ أنت مصرية؟ إحنا يا ماما معندناش حد بياكل من الزبالة".