طبيب عائد من الحجر الصحي: مؤشرات مبشرة بانحصار كورونا في أبريل

قال الدكتور سامح سمير، أحد أطباء الحجر الصحي، لفيروس كورونا، إن وزارة الصحة، تولي أهمية كبرى بتوقيع الكشف الصحي للأطباء الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتجرى لهم مسحة طبية، للتأكد من خلوهم بالإصابة، موضحًا أنه ودع أبنائه وزوجته، عندما جاء له الاستدعاء والذهاب إلى مستشفى الحجر الصحي بأسوان.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التلفزيون المصري": "ودعت أبنائي وزوجتي، وقلت لهم ممكن أعود وممكن لا"، ولكن عقب عودته إلى منزله، تفاجئ بمشهد أفرحه بشدة، متمثلا في خروج كل جيرانه إلى "البلكونات"، والتصفيق له، والترحيب به، عقب عودته من العمل سالما.

وأوضح أن ما يقوم به من عمل، تعد مسؤولية وطنية بالنسبة له، "تم عمل مسحة لي، وتبين عدم إصابتي وخدت الإجازة وهناك فريق آخر تولى العمل بالمستشفى لمدة 14 يوما، كل الأطباء الذين يعملون في الحجر الصحي، يعانون بشدة جراء الإجراءات الاحترازية، أثناء معالجة المرضى، والحفاظ على حياتي وحياة المريض، ولكن كل هذه المعاناة، تزول بتقديم خدمة جيدة للمرضى، ومساعدتهم على الشفاء".

وأكد أن الدولة المصرية تسخر كل إمكاناتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك مؤشرات مبشرة، تؤكد انحصار الفيروس خلال شهر إبريل الجاري.