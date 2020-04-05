عيسى إسكندر: الشعب الإيطالي شكرنا على المساعدات الطبية

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات تاريخة طويلة، كما أنها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إيطاليا عانت الفترة الماضية من عدم تضامن الاتحاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا، وهناك انزعاج من المواطنين تجاه الاتحاد لعدم اتخاذ قرارات لمساعدتهم في الوقت الحرج.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن مصر أرسلت طائرتين عسكريتين محملة بمواد طبية، موضحا أن هذه هي المرحلة الثانية التي تقدم فيها مصر مساعدات لإيطاليا في أزمة كورونا، لافتا إلى أن الرأي العام والصحافة والإعلام الإيطالي أجروا بثا مباشرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة وصول المساعدات الطبية وتابعها باهتمام.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أكد أنهم لن ينسوا دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بجانبهم في هذه المحنة، موضحا أن هذا الموقف مشرف، كما تلقينا رسائل من المواطنين الإيطاليين يعبرون فيها عن شكرهم للموقف المصري.

ووصلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية "روما"، صباح أمس، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان على رأس الوفد المرافق للمساعدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.