شباب العمار يدشنون "راحة وحماية" لبيع السلع والدليفري "واتس آب"

دشن عدد من شباب قرية العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية مبادرة "راحة وحماية" لتوفير كل ما يلزم المواطنون من الخضار والمستلزمات الأساسية للأهالي دون زحام أو معاناة عبر 5 منافذ بيع على مستوى القرية كما تم إتاحة خدمة جديدة للحجز والشحن والتوصيل "الدليفري" من خلال التليفون المحمول وخدمة واتس آب.

وأوضح الشباب أن البيع يتم بسعر الجملة لمواجهة الغلاء والاستغلال ويرجع تأخير إطلاق المبادرة والتي كانت المفترض أن تنطلق مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للترتيبات والتنسيق لضمان تحقيق خدمة تليق بالعمار الكبرى وأهلها وشبابها وأيضا لراحة وحماية الأهالي من التكدس والازدحام ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة في فيروس كورونا.

وأشار الشباب إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمعنية للتعاون والمشاركة، والمنافذ موزعة كالتالي "منفذ منطقة وسط البلد عند السنترال العمومي، منطقة عزاز بجوار مسجد عزاز، منطقة ماكينة المياه بجوار ماكينة المياه، الوحدة الصحية شارع السوق خلف مركز الشباب بجوار طابونة الحاج كمال".

كما تشمل الحملة توفير كافة طرق النظافة والوقاية بالمنافذ من كمامات وكحول وكلور ومطهرات حفاظا على الجميع وذلك من خلال دعم ومشاركة من بعض شباب وأبناء العمار المخلصين والمحبين.