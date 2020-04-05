يملكها عربي.. ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة تبث من مدينة الإنتاج

تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع مباجث المصنفات الفنية من ضبط قتاة تبث برامج غير مرخصة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي دون علم المدينة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث جرى من خلالها بث "أفلام، مسرحيات، برامج حوارية"، متخذا من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفني مقرا لمزاولة نشاطه غير القانوني.

وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها دون ترخيص من الجهات المعنية، وبتفتيش مقر الشركة ضبطت وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلد، وتبين عدم وجود القناة داخل المقر (محل الضبط) وأنها تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال إحدى شركات الإعلام المملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعقد إدارة وتشغيل.

تمثلت مخالفات شركة الإنتاج في استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وإدارة منشأة دون ترخيص مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات دون ترخيص من الجهات المعنية.