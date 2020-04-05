الأنبا دانيال: المعمودية هي سر الاستنارة وغسيل الإنسان جسدا وروحا

قال الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، إنّ المسيح هو النور الحقيقي ونور الحياه الأبدية بالفداء على الصليب: "دة تمهيد إنه هيعطي النور للعينين، زي ما قال قبل كده إن سراج الجسد هو العين، لما توصل حياتنا الروحية للعمى الروحي الكامل الذي لا يوجد إنارة داخلنا، نحتاج بصلوات الآخرين وصلواتنا نحن أن المسيح يتدخل لينقذنا".

وأضاف خلال "العظة الأسبوعية"، أنّ المعمودية هي غسيل الإنسان جسدا وروحا من خطاياه السابقة والتي ورثها من آدم لكي يشفى روحيا وينال الحياة الأبدية، كما يتم تسميتها بـ"سر الاستنارة" حيث تنير بصيرة الإنسان، وتجعله يرى الروح القدس الذي فيه أعمال الله العظيمة ويسير في النور.

كانت المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت موعد عرض عظة الأحد الأسبوعية؛ ليكون في تمام الساعة 10.30 صباحا على قناتي ON، والحياة، ويلقيها هذا الأسبوع الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، بأنّ هذا يأتي في إطار ما جرى إعلانه من إجراءات اتخذتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم من تفشي لفيروس كورونا.