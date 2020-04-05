ضبط صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة لقرصنة القنوات الفضائية

تمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل إلكترونيات، بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة؛ لببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.

وعثرت المباحث داخل المحل على 285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وقرصنتها مختلف الأنواع، فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، واعرتف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.