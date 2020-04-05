جامعة جنوب الوادي تواجه كورونا بعيادات إلكترونية للتواصل مع المرضى

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنشاء العيادات الإلكترونية في جميع التخصصات الطبية لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، حرصًا علي سلامة المرضى وذويهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

واشار رئيس الجامعة إلى أن هذه العيادات أُنشئت نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجامعة لمنع العدوى من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور علي ربيع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه العيادات الإلكترونية يقوم الأطباء من خلالها بالتواصل مع المرضى عبر الموقع، وفى حال احتياج المرضى للمناظرة الطبية يتم تحديد موعد بالمستشفيات الجامعية.