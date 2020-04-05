اليابان تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، مسجلة بذلك أعلى معدل للإصابات في نفس اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العاصمة طوكيو وصل إلى 1034 حالة، وهو تطور يمكن أن يزيد من نداءات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وتأتي حصيلة، اليوم، بعد الإبلاغ عن 118 حالة في طوكيو أمس السبت، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها الزيادة اليومية 100 حالة.

وأشارت الحكومة اليابانية إلى إنها نجحت في توفير نحو 900 سرير حتى الآن للمرضى، وتم نقل 817 مصابا إلى المستشفى في طوكيو حتى مساء أمس السبت.