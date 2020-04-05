"صدر المحلة" يتسلم جهاز أشعة سينية تبرعا من رجل أعمال

شهدت مستشفى الصدر بمدينة المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استلام جهاز أشعة سينية متنقل و10 سرنجات إلكترونية للأطباء المشرفين على العناية المركزة، يتم استخدامها في أعمال الأشعة لكافة المرضى .

قام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بتسليم السرنجات والجهاز الذي تبرع به أحد رجال الأعمال بالمدينة العمالية إلى إدارة المستشفى وذلك بحضور الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى ولفيف من الأطباء والعاملين .

وكان وكيل الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة شدد في تعليماته إلي زملاءه على ضرورة تطبيق العزل المنزلي وتطبيق مراحل التطهير والتعقيم بكافة المواقف ومداخل ومخارج قرية الهياتم لتأمين أرواح المواطنين .

كما شدد وكيل الصحة على ضرورة التزام المواطنين واتباع التعليمات، وتابع"تمكنا من فحص ما يقرب من 415 مختلط من أبناء القرية وأكثر من 130 من خارجها لتعاملهم مع مدير مطعم البيتزا " .