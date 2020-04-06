11 خطوة لتحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى

رصدت "الوطن" خطة الحكومة لتحسين الهواء، والتي يشارك فيها وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولي والبيئة والتخطيط وهيئة النقل العام، ومحافظات القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ" الوطن"، إن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى في محافظات الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة يتضمن عدة خطوات وهي كالتالي..

- خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة.

- التوسع في الأتوبيسات الكهربائية وأيضا التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من استخدام السولار.

- إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وتدريب الكوادر البشرية.

- خلق توعية مجتمعية لدى المواطنين.

- دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في المحافظات الثلاث، وإمكانية دمجها في تكتلات صغيرة للعمل في المنظومة.

- إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها في صحراء مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

- تحديد مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الاستراتيجي الذي جرى وضعه.

- إعداد الدراسات الفنية وكيفية تمويل مشروعات البنية التحتية للنظافة.

- تولي كل محافظة عملية إنشاء المصانع وطرحها للاستثمار وخلايا الدفن.

- إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائي للمخلفات الطبية.

- مراجعة الدراسات الخاصة لأحد المواقع بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة، لتكون بديلا للمعالجة والتخلص النهائي من المخلفات الخطرة.