درس في مصر وتزوج ابنة وزير داخليتها.. من هو محمود جبريل المتوفي بـ"كورونا"؟

له مع مصر قصة طويلة ففيها درس ومنها تزوج وكانت قدره أن تبرأ روحه إلى خالقها أيضا، نتحدث عن محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق الذي توفي بالقاهرة اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد جبريل عام 1952 في ليبيا، سافر إلى مصر ودرس في جامعة القاهرة وحصل بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة، ثم توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة "بتسبيرج" التابعة لولاية "بنسلفانيا" عام 1980، وبعدها بأربعة أعوام في الجامعة نفسها حصل على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي، حيث عمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي لسنوات عدة.

منحته دراسته القدرة على تولى تنظيم وإدارة عديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية والأجنبية، كان أبرزها مصر وبطبيعة الحال موطنه ليبيا.

وقد تزوج من الدكتورة سلوى شعراوي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة والنائبة السابقة، وهي ابنة وزير داخلية مصر الأسبق في عهد جمال عبد الناصر وبداية حقبة السادات شعراوي جمعة.

على الصعيد السياسي، سلك "جبريل" الخط المعارض لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، فكان يميل إلى الأفكار الليبرالية وكان أحد رموز المعارضة في الخارج الليبي، حتى لعب دورا بارزا في الثورة على نظام القذافي عام 2011، رغم أنه تقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهده.

وقد أسس "جبريل" بعد إسقاط نظام القذافي عام 2011 تحالف القوى الوطنية وشغل عضوية المجلس الوطني الانتقالي، واختير بعدها رئيسا للوزراء، وحقق تحالفه أكثرية في المؤتمر الوطني الذي كان بمثابة أول برلمان منتخب في ليبيا بعد الثورة.

وكشف مصدر في تحالف القوى الوطني الليبي، تفاصيل إصابة رئيس التحالف ورئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، الذي طالب عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، إن جبريل كان يعاني منذ فترة من بعض المشكلات في القلب، ثم ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس القاتل بعد يومين من رحلة خارجية له.

وتابع المصدر بأنه جرى نقل جبريل إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، وأجريت له الفحوصات الطبية؛ لتتأكد أن حالته إيجابية، ويبقى في المستشفى قيد العلاج من الفيروس.

ونعى مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم أحد مؤسسي تحالف القوى الوطنية في ليبيا، اليوم، رئيس التحالف محمود جبريل قائلا: "البقاء لله وحده، رحلت أيها الرجل العالم النزيه العفيف، أعطيت حياتك للعلم والعمل، للوطن"، مضيفا: "رحمك الله يا دكتور محمد جبريل زميل الدراسة على مدى سنوات، عملنا معا من أجل ليبيا.. إلى جنة الخلد أيها الأيقونة الوطنية العظيمة.. سينصفك الوطنيون والتاريخ، وتبقى كتابا فريدا تغرف أجيال الوطن منه المعاني والقيم".