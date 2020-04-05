رئيس الوزراء يصدق على تعيين "صديق" نائبا لرئيس "الأزهر" بالوجه القبلي

أعلنت الصفحة الرسمية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعيين الدكتور محمود صديق حسن نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي لمدة أربع سنوات.

وقدم عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة والأمين العام المساعد لفرع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب والعلاقات العامة بخالص التهنئة للدكتور صديق.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود صديق ابن محافظة أسيوط، تدرج في التعليم الأزهري، وحفظ القران الكريم في سن مبكرة، وتميز بالنبوغ والتفوق حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، التحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام أمتياز مع مرتبة الشرف.

ثم عين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعي عام 1995، ثم حصل على الماجستير في تخصص جراحة العظام عام 1999، وعين مدرسا مساعدا بالقسم، وحصل على منحة إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق في مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.

وحصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص في مجال أورام العظام في جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى فى مجال أورام وجراحة العظام.

كما عين الدكتور محمود صديق مدرسا بقسم العظام فى عام 2005 ثم تدرج وترقى إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهى أعلى درجة علمية، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وإداريا.

تولى ملف التميز الخاص بكلية الطب عام 2017، وحصلت فيه الجامعة على مركز ممتاز للمستوى الطبي، وعين أول وكيل لكلية الطب للدراسات العليا والبحوث في 1 نوفمبر 2017م، ثم عميدا للكلية فى 1 أغسطس 2019م.