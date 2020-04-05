نائب رئيس جامعة بنها: فريق صيني طبي أكد أن مصر في أمان بشأن كورونا

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع والبيئة أنه جرى في إطار بروتوكول التعاون بين أطباء جامعة بنها والفريق الطبي بمدينة ووهان الصينية الموقع عام 2017، نقاش مشترك حول فيروس كورونا المستجد عبر الفيديو كونفرانس، بهدف التعرف على خبراتهم وتجربتهم الناجحة في العبور إلى بر الأمان خلال مواجهتهم لفيروس كورونا.

وقالت إن الفريق الصيني بعث برسائل مطمئنة جدًا بعد أن تعرفوا على أعداد المصابين في مصر، وعقبوا: "مصر في أمان"، وأوضحت أن الفريق الطبي في ووهان أكد في نفس الاجتماع، أن أكثر من 80% من المصابين بكورونا يكونوا في حالة عادية وغير خطرة.

وأشارت إلى أن النقاش مع الفريق الصيني بحث أفضل ما وصلوا إليه في مواجهة الفيرس، وأكدوا أن 81% من المصابين يظهر عليهم أعراض بسيطة ولا يدخلون مرحلة الخطر، وأن السعال وحده من أعراض الفيروس، ولا يشترط ارتفاع درجة الحرارة.

من جهة أخرى، كشف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، أن كليتي الهندسة ببنها وشبرا الخيمة ومركز الابتكار بدأوا في تصميم غرف للتعقيم الذاتي بالموارد الذاتية للجامعة، مثيلة للغرف التي صنعتها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يجري الأن إعداد تصميم خاص بهذه الغرف بالتعاون بين الجهات الـ3 لتزويد مستشفيات بنها الجامعية بها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وقال إن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم علي رش الرذاذ المعقم للمترددين علي المستشفيات من كافة المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات، موضحا أن النموذج الأولي لهذه الغرف من المتوقع تجريبه عمليا في المستشفى الخميس المقبل.

وأضاف "الجيزاوي"، في تصريحات صحفية أن الغرف الجديدة تأتي في إطار جهود الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد في توفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين علي الجامعة، حيث من المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفى لمنع العدوي وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمتعاملين مع المستشفى.

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعة أطلقت مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، مشيرا أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها جامعة بنها لمواجهة الإصابة أو تفشي العدوى، وتوظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس وتخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة والتي تدعم دراسة مواجهة فيروس كورونا في عدد من المجالات.

وأضاف الجيزاوي أن المبادرة مستمرة لمدة 15 يوما والجامعة خصصت للمشروع البحثي في هذا المجال من 50 إلى 200 ألف جنيه وحددت 6 أشهر لعرض مخرجات المشروع، مشيرا أن مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة لتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الأكسجين، بجانب الدراسات السريرية عن الفيروس.

وأوضح الجيزاوي أنه على الباحث الرئيسي تقديم 3 نسخ أصل للمشروع بمكتب نائب الدراسات العليا، وذلك خلال 15 يوما من الإعلان على الموقع، بالإضافة على التسجيل من خلال الرابط التالي: http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=332 ويمكن التقدم عن طريق البريد الإلكتروني لمكتب نائب رئيس الجامعة على العنوان: vp.pg@bu.edu.eg

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة، أن القطاع بصدد البدء في إنتاج كمامات وقاية غير طبية الغرض منها توزيعها على المترددين علي مستشفى الجامعة وجاري تجهز فرق التصنيع والخامات للبدء في الإنتاج، مشيرة إلى أن كلية الطب البشري دشنت مبادرة طلابية من أسرة طلاب من أجل مصر لتنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية .

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى صناعة وتوفير الكحول والجيل المعقم للأيدى لجميع العامليين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالى محافظة القليوبية بأسعار رمزية، وذلك فى إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس، كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.