رئيس جامعة بني سويف: استمرار صرف العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار صرف العلاج الشهري وعلاج الأمراض المزمنة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والذين لديهم قرار علاج لمده 3 أو 6 شهور ولمن انتهى القرار الخاص بهم بدون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد.

كما وجه بصرف العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين دون الكشف بالمركز الطبي خلال الفترة الحالية، منعا للتكدس وللالتزالم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وصرح منصور بأن الجامعة لن تدخر أي جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وفي تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر الفيروس، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.