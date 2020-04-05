"التعاون الخليجي": أهمية مبادرة البحرين في إعلان 5 إبريل يوما للضمير

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الأبعاد الإنسانية لمبادرة مملكة البحرين، إعلان الخامس من إبريل، يومًا عالميًا للضمير، التي أطلقها رئيس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.

وأشار الحجرف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أن هذه المبادرة العالمية، تسجل لمملكة البحرين، وتُعد إنجازًا دوليًا يضاف لإنجازات دول مجلس التعاون، في إطار جهودها لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب.

وأوضح الحجرف، أن هذه المبادرات الخيرة تحرص على تعزيز وثاقة الارتباط الإنساني بين الحكومات والشعوب، وتجمع العالم على أسس تحقيق الخير للإنسانية جمعاء، عبر قيم العدالة والمساواة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية هذه المبادرات الإنسانية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليًا، في إطار تصديه ومحاربته لأزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيف أثبت هذا التحدي أن المصير الإنساني المشترك والعمل من أجله يحتاج لمبادرات سامية وراقية في أهدافها، مثلما تحققه مبادرة اليوم العالمي للضمير.